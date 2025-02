Casas são removidas para a revitalização do Largo da Estação Férrea, em Caxias do Sul

A revitalização do Largo da Estação Férrea, em Caxias do Sul, teve mais um avanço. Dois imóveis que estavam localizados na Rua Augusto Pestana, no bairro São Pelegrino, foram removidos na última semana, em 18 de fevereiro . O espaço será utilizado para a continuidade da praça que está sendo construída na área.

A revitalização

A revitalização tem investimento de R$ 7,7 milhões, sendo R$ 3,5 milhões do Programa Avançar no Turismo do Estado e o restante do município. O projeto prevê transformar o Largo da Estação Férrea em um ponto de lazer e cultura, com espaços como uma praça com a fonte luminosa, via exclusiva para os pedestres e o palco com arquibancadas. A implantação de iluminação em LED também está prevista.