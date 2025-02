Conversas Cruzadas: criminosos deveriam ter maior apoio psicológico? Morte de Deise reacende debate

No episódio do Conversas Cruzadas desta segunda-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o psiquiatra forense e diretor do Exercício Profissional da Associação de Psiquiatria do RS (APRS), Pedro Zoratto, a psicóloga membro do grupo de trabalho de Políticas Penais do Conselho Federal de Psicologia, ⁠Maynar Vorga, o repórter de GZH e integrante do Grupo de Investigação (GDI) da RBS, ⁠Carlos Rollsing, e o juiz-corregedor e coordenador do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF/CGJ) do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), ⁠Luis Antonio de Abreu, para debater se criminosos deveriam ter maior apoio psicológico.