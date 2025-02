Papa Francisco tem "leve melhora", mas permanece em estado crítico, diz Vaticano

Argentino de 88 anos não apresentou mais crises de asma, segundo nota do Vaticano. TIZIANA FABI / AFP

O Vaticano atualizou, na tarde desta segunda-feira (24), o estado de saúde do papa Francisco. Internado em Roma desde 14 de fevereiro, o Pontífice teve "leve melhora". Contudo, o argentino de 88 anos permanece em estado crítico, diz o comunicado.

A Santa Sé afirma que a insuficiência renal, identificada no domingo (23), "não é preocupante".

"Também no dia de hoje não se verificaram episódios de crise respiratória asmática; e alguns exames laboratoriais apresentaram melhora", diz a nota.

Ainda de acordo com o Vaticano, "a oxigenoterapia continua, embora com fluxo e percentual de oxigênio ligeiramente reduzidos".

Rotina do Papa

O Vaticano detalhou o dia a dia do Papa no hospital Gemelli, em Roma. Pela manhã, Francisco recebeu a Eucaristia e, à tarde, retomou suas atividades de trabalho.

À noite, o Papa telefonou para o pároco da Paróquia de Gaza para expressar sua proximidade paterna.

"O Papa Francisco agradece a todo o povo de Deus que nestes dias se reuniu para rezar por sua saúde", diz o texto.

Preocupação

O estado de saúde do líder da Igreja Católica, hospitalizado desde 14 de fevereiro, piorou no sábado com "um ataque asmático prolongado que exigiu oxigênio de alto fluxo", além de problemas hematológicos que exigiram "a administração de uma transfusão de sangue".

O argentino Jorge Mario Bergoglio tem um histórico de problemas respiratórios recentes. Em 2023, ele foi diagnosticado com bronquite infecciosa e chegou a ser hospitalizado. Ele foi tratado com antibióticos e melhorou. No mesmo ano, ele teve uma inflamação pulmonar.

Em 2024, chegou a fazer aparições de cadeira de rodas porque estava com dificuldades respiratórias. O Pontífice não tem a parte superior do pulmão direito desde os 21 anos, quando teve uma pneumonia grave e cistos no órgão, sendo neessário fazer uma cirurgia.