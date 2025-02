Ypiranga x Monsoon pelo Gauchão; acompanhe ao vivo com imagens

O Ypiranga entra em campo nesta segunda-feira (24), às 19h , para enfrentar o Monsoon pela partida de volta da semifinal da Taça Farroupilha do Gauchão 2025 . Acompanhe todas as informações da partida em GZH.

No jogo de ida, disputado no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, as equipes empataram em 1 a 1. Tony Júnior abriu o placar para o Monsoon e Galego deixou tudo igual. Novo empate leva a partida para os pênaltis.