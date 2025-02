Ex-presidente Dilma Rousseff é internada na China após mal-estar

Presidente de bando dos Brics, Dilma vive em Xangai desde 2023. New Development Bank / Reprodução

A ex-presidente Dilma Rousseff foi internada na sexta-feira (21), após sofrer um mal-estar em Xangai, na China. A política, de 77 anos, vive no país asiático desde 2023, quando assumiu a presidência do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), o "banco dos Brics".

Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo e da revista Quem, do Grupo Globo, Dilma teve pressão alta, vômito e tonturas. A ex-presidente está no hospital Shangai East International Medical Center. Funcionários relataram que a brasileira está estável e apresentando uma melhora contínua desde que foi admitida na clínica.

Em razão da internação, Dilma cancelou a presença na reunião de ministros da Fazenda e presidentes de bancos centrais, na Cidade do Cabo, na África do Sul. Ela participaria do encontro com membros do conselho do banco dos Brics, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e outros países.

Em maio de 2021, Dilma foi internada após sofrer um mal-estar em Porto Alegre. A ex-presidente Dilma chegou ao Hospital Moinhos de Vento e foi diretamente encaminhada ao Centro de Tratamento Intensivo (CTI), com sinais que sugeriam a possibilidade de um acidente vascular cerebral (AVC). A petista recebeu alta um dia depois.

Leia Mais O que faz o banco do Brics, presidido por Dilma Rousseff

Três meses depois, Dilma passou por um cateterismo em São Paulo. Foi o segundo procedimento de desobstrução de artéria ao qual ela foi submetida, sendo o primeiro em dezembro de 2018. Em 2009, antes de ser eleita presidente, Dilma foi diagnosticada com um câncer no sistema linfático e passou por um tratamento de quimioterapia.

Banco dos Brics

Dilma foi indicada ao cargo pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pelo rodízio acertado entre os países membros.

— Assumir à presidência do NDB é uma oportunidade de fazer mais para os países dos Brics, mas também para os países emergentes e os países em desenvolvimento — disse, ao tomar posse em 2023.

No NDB, Dilma recebe um salário mensal médio de cerca de R$ 220 mil. A ex-presidente substituiu o diplomata e economista Marcos Troyjo, que era da equipe de Paulo Guedes, ministro da Economia no governo Bolsonaro.

O banco dos Brics foi criado após reunião de cúpula dos chefes de Estado, realizada em Fortaleza, em 2014, durante o mandato de Dilma como presidente. Uma das intenções era ampliar fontes de empréstimos e fazer um contraponto ao sistema financeiro e instituições multilaterais como o Fundo Monetário Internacional (FMI).

Perfil

Natural de Belo Horizonte, Dilma Vana Rousseff foi a primeira mulher a assumir a Presidência da República, em 2011, após derrotar José Serra (PSDB) nas eleições de 2010. A petista foi reeleita em 2014, superando o tucano Aécio Neves.

Em 2016, Dilma sofreu um processo de impeachment e foi deposta do cargo por crime de responsabilidade, no caso das "pedaladas".

Economista formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Dilma foi perseguida durante a ditadura e se estabeleceu em Porto Alegre. Na Capital, foi secretária da prefeitura e do governo do Estado.

No governo Lula, seu padrinho político, foi ministra de Minas e Energia e da Casa-Civil.