A ex-presidente do Brasil e atual mandatária do New Development Bank (NDB), conhecido como Banco dos Brics, Dilma Rousseff, anunciou na manhã desta terça-feira (14) que a instituição liberou US$ 1,115 bilhão - o equivalente a R$ 5,750 bilhões — para ajudar o Rio Grande do Sul a enfrentar os danos causados pelas enchentes. O anúncio foi feito por Dilma na sua conta no X, ex-Twitter.