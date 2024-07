A demolição do prédio da boate Kiss será marcada, em um primeiro momento, pela remoção de itens significativos que irão para o acervo da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria (AVTSM). Durante a solenidade que marcará o início da demolição, na manhã desta quarta-feira (10), o letreiro com a inscrição "Kiss" e as portas principais serão simbolicamente removidos.