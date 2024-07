Início da obra Notícia

Tapumes começam a ser instalados para construção do Memorial da Kiss, em Santa Maria

A assinatura da ordem de serviço pela prefeitura está prevista para ocorrer no dia 10, às 9h. O local, que sediará a associação das vítimas e sobreviventes, terá jardins e uma estrutura com 242 pilares, cada um com o nome de um dos mortos e com uma floreira, para que sejam prestadas homenagens

05/07/2024 - 11h59min Atualizada em 05/07/2024 - 12h01min