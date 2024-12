Mercedes-AMG GLC 63 S E Performance híbrido plug-in chega ao Brasil

Sistema eletrificado com tecnologia da Fórmula 1. Mercedes-Benz / Divulgação

O Mercedes-AMG GLC 63 S E Performance plug-in chega ao Brasil. Cupê traz a tecnologia de eletrificação plug-in criada para a Fórmula 1 e agora conta com duas motorizações exclusivas. O Mercedes-AMG GLC 63 S E Performance Coupé tem preço público sugerido a partir de R$ 934.900.

O conjunto propulsor híbrido plug-in do GLC 63 S E Performance combina o motor turbo AMG de 2.0 com unidade de propulsão elétrica no eixo traseiro e bateria de 400 volts. A potência combinada é de 680 cv e força (torque) de 104,01 kgfm.

Com a tecnologia da Fórmula 1, a bateria foi projetada para rápida entrega e recuperação de potência. O sistema conta com resfriamento direto das células de bateria.

Visual esportivo

Esportividade AMG personalizada pelos detalhes.

A grade do radiador exclusiva com aletas verticais e o para-choque AMG, as entradas de ar esportivas e o elemento decorativo cromado definem a frente da nova configuração do GLC 63. Os faróis são full LED com faróis altos adaptativos.

Os painéis laterais integrados e as rodas de liga leve de aro 21 e pneus 265/40 R21, na frente, e 295/35 R21, atrás. O para-choque traseiro com difusor e as saídas de escape duplas trapezoidais completam o conjunto externo.

Luxo e conectividade

Interior premium com sofisticado acabamento.

O sofisticado interior esportivo premium tem os bancos AMG revestidos em em couro nappa e o opcional couro nappa AMG com o brasão AMG em relevo nos apoios de cabeça dianteiros. Os pedais esportivos são esportivos e os tapetes e soleiras das portas iluminadas têm a inscrição AMG. Iluminação ambiente tem 64 cores.

Acesso por aproximação e partida por botão, o sistema de informação e entretenimento Mercedes-Benz User Experience – MBUX – inclui diversos displays e funções exclusivas AMG.

Instrumentos e multimídia com telas digitais.

A tela digital do quadro de instrumentos é de 12,3 polegadas e da central multimídia vertical de 11.9 polegadas, interativa com Android Auto e Apple CarPlay. A recarga do celular é por indução. O sistema de som é Burmester Surround Sound System e o teto solar panorâmico. O head-up display é opcional.

Bancos esportivos com abas laterais e encosto alto.

O conteúdo do Supersport mostra o menu de configurações e ajustes atuais de suspensão ou transmissão. Também o mapa de navegação e os de consumo nesse estilo de condução.

Propulsão híbrida plug-in

Potência combinada de 680 cv e força de 104,01 kgfm.

O motor de quatro cilindros, 2.0 AMG foi desenvolvido na planta de Affalterbach e mantém a tradição da marca Um homem, um motor. O conceito alia a habilidade artesanal dos funcionários às mais avançadas técnicas de produção da Indústria 4.0.

O propulsor longitudinal gera 476 cv sendo o motor de quatro cilindros mais potente já produzido em série no mundo. Com tecnologia derivada da equipe Mercedes-AMG Petronas F1 na Fórmula 1, é o único equipado com um turbocompressor elétrico de gases de escape.

Rodas de 21" e pneus 265/40 R21 ( frente) e 295/35 R21 ( atrás)).

Posicionando no eixo traseiro, o motor elétrico de 204 cv é integrado à transmissão automatizada de duas velocidades de controle elétrico e diferencial traseiro de escorregamento limitado. A bateria também fica localizada na parte traseira, acima do eixo. A potência combinada é de 680 cv e força (torque) de 104,01 kgfm.

Com alta recuperação, o conceito AMG reduz as perdas mecânicas e hidráulicas do motor e da transmissão. Um atuador elétrico engata a segunda marcha por volta de 140 km/h, correspondendo à velocidade máxima do motor elétrico de cerca de 13.500 rpm.

Tração e energia

Difusores e saídas de escape duplas trapezoidais .

Se ocorrer deslizamento no eixo traseiro, a potência do motor elétrico é transferida para as rodas dianteiras para garantir maior tração. A conexão mecânica da tração integral variável total é feita através do eixo cardã e dos eixos de transmissão das rodas dianteiras.

O AMG GLC 63 S E Performance acelera de 0 a 100 km/h em 3,3 segundos e chega a velocidade máxima de 280 km/h.

A bateria do cupê AMG tem capacidade de 6,1 kWh, 80 kW de potência contínua e 150 kW de potência de pico por dez segundos. O carregamento por recuperação ou pelo carregador a bordo de 3,7 kW com corrente alternada, em uma estação de carregamento, wallbox ou tomada doméstica.

A bateria foi projetada para entrega e consumo rápido de energia, não para o maior alcance possível. A autonomia elétrica é de 12 quilômetros.

Condução e segurança

Recursos de apoio a condução e a segurança.

Os programas de condução AMG Dynamic Select com oito opções permitem uma ampla gama de características do veículo, do conforto à dinâmica. O sistema integrado de controle dinâmico de condução AMG Dynamics é adicionado como parte dos programas de condução AMG Dynamic Select.

O cupê AMG conta com sistemas de direção semiautônoma como os assistentes ativos de distância Distronic, de frenagem, de manutenção de faixa e de ponto cego. Também pre-safe impulse side, proteção de pedestres, suporte para manobras evasivas, assistente ativo de estacionamento com Parktronic e câmera 360°.

Preço público sugerido

Mercedes-AMG GLC 63 S E Performance Coupé .

Mercedes-AMG GLC 63 S E Performance Coupé - R$ 934.900