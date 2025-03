Kia ousa na sustentabilidade com elétricos EV4 e Concept EV2. Kia / Divulgação

A Kia avança na mobilidade sustentável. O EV4 e o Concept EV2 mostram a ousada estratégia da marca sul-coreana na eletrificação. Com design inovador, tecnologia de ponta e eficiência energética, os dois modelos foram apresentados no Kia EV Day, em Tarragona, na Espanha. A montadora pretende acelerar a adoção dos veículos elétricos em larga escala.

O EV4 é o primeiro Kia elétrico nas configurações sedã de quatro portas e hatch de cinco portas. Projetado para atender tanto as necessidades urbanas quanto as viagens de longa distância, tem entre os destaques a autonomia. O coeficiente de Cx 0,23 e o assoalho plano otimizam a aerodinâmica.

O sedã será produzido na Coreia do Sul a partir deste mês e o hatch, Eslováquia, no segundo semestre deste ano. O EV2 deverá ser lançado em 2026 na Europa e outras regiões.

EV4: características gerais

Autonomia do EV4 hatch é de de 410 a 590 quilômetros pelo ciclo WLTP.

O motor de 150 kW, segundo a montadora, garante uma aceleração de 0 a 100 km/h em 7,4 segundos. A velocidade máxima é de 170 km/h. Com duas opções de bateria, 58,3 kWh (padrão) e 81,4 kWh (longo alcance), a autonomia do hatch é de 410 a 590 quilômetros e do sedã de 430 a 630 quilômetros pelo ciclo WLTP. A recarga em eletropostos rápidos de 10% a 80% da bateria maior leva pouco mais de 30 minutos.

O design futurista do EV4 com ousadas linhas contrastantes.

O design do EV4 combina contrastes que criam um visual ousado, moderno e expressivo. O interior revestido com materiais sustentáveis valoriza o conforto, a tecnologia e a praticidade das operações.

Detalhes exclusivos personalizam a configuração EV4 GT-Line.

O perfil baixo alongado, os faróis verticais e a EV Tiger Face da Kia personalizam o visual ousado do EV4 nas duas configurações de carroceria. O interior premium destaca a tecnologia e a funcionalidade como o acesso pelo celular ou pelo Apple Watch.

Materiais sustentáveis

Sofisticado interior com acabamento em materiais sustentáveis.

Os instrumentos e o sistema de informação e entretenimento são combinados em uma tela digital de 30 polegadas. Além da navegação integrada, inclui os serviços de streaming e conectividade como YouTube, Netflix, Disney, aplicativos, jogos, karaokê e comandos por voz.

Tela digital de 30" com instrumentos e multimídia conectados.

O EV4 conta com avançados sistemas eletrônicos de assistência à condução e à segurança. Além do head-up display de 12 polegadas, traz recursos como aviso de atenção do motorista, assistentes de colisão, de manutenção de faixa, de limite de velocidade e estacionamento entre outros.

O porta-malas leva 435 litros no hatch e de 490 litros no sedã.

Futuro da mobilidade

Conceito EV2 antecipa futuro utilitário esportivo compacto.

O utilitário esportivo compacto Concept EV2 antecipa um futuro modelo de produção acessível e inovador. O conceitual foi apresentado como uma prévia da visão futura da marca para redefinir o segmento, trazendo um novo nível de sofisticação, uso e compromisso de tornar os veículos elétricos acessíveis para todos.

Os para-lamas contrastam com as linhas da área envidraçada .

Design futurista e linhas geométricas, o visual robusto do EV2 é destacado pelo conjunto óptico com faróis e luzes diurnas (DRL) verticais em LED. As portas traseiras têm abertura invertida.

Interior flexível

O interior do veículo utiliza materiais sustentáveis e apresenta soluções criativas, como porta-objetos retráteis e janelas interativas que exibem imagens. As mensagens, gráficos e informações são projetadas em LED/OLED.