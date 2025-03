VW Tera desfila no sambódromo da Marques de Sapucaí 

Tera será o utilitário esportivo de menor preço da Volkswagen. Volkswagen / Divulgação

O Tera desfila na Marques de Sapucaí. A Volkswagen mostrou o utilitário esportivo compacto neste domingo (2) no Sambódromo do Rio de Janeiro. Das quatro configurações, a montadora levou para a passarela do samba, a versão topo de linha, a High. Os detalhes técnicos, os componentes, as opções e os preços do Tera não foram divulgados.

Projetado e desenvolvido pela engenharia brasileira e produzido na planta de Taubaté, no interior de São Paulo, o Tera compartilha a plataforma modular MQB A0 com o Polo, T-Cross e Nivus. O utilitário esportivo compacto chega com o desafio de enfrentar o Fiat Pulse e Renault Kardian e puxar as vendas da Volkswagen no país.

O utilitário esportivo será o modelo do seu segmento de menor custo da marca alemã no país. A expectativa é de que seu preço fique entre o hatch Polo e o T-Cross, que nas versões de entrada custam a partir de pouco menos de R$ 100 mil e de R$ 120 mil.

Projeto brasileiro

Tera foi desenvolvido pela engenharia brasileira da Volkswagen.

A configuração High do Tera trás visual robusto e personalizado pelo conjunto óptico com faróis, separados por uma barra, e luzes diurnas (DRL) full LED. O para-choque conta com entradas de ar nas extremidades. Os para-lamas com aberturas em plástico, as rodas de liga leve de 17 polegadas e barras longitudinais marcam as laterais. As lanternas traseiras também são em LED.

Interior premium na configuração topo de linha High.

Acesso por aproximação e partida por botão, o interior do Tera tem revestimento premium traz novo quadro de instrumentos com tela de 10,25 polegadas.

A multimidia VW Play tem tela de 10,1 polegadas sensível ao toque e comando por voz. Interativa com Android Auto, Apple CarPlay e aplicativos, a recarga do celular é por indução. Das quatro portas USB, duas são para os bancos traseiros. O ar-condicionado é automático digital e o Tera conta ainda com iluminação ambiente em LED.

O Pacote Outfit inclui bancos com revestimento premium com inserto Outfit, teto e retrovisores em preto e rodas de liga leve 17" escurecidas.

O Tera abriu o desfile de domingo (2) no Sambódromo carioca. Reprodução

Propulsão e segurança

O SUV deverá ter duas opções de conjuntos propulsores.

O Pacote Adas, de recursos eletrônicos de apoio à condução, conta com câmera multifuncional, assistente ativo de mudança de faixa e detector de ponto cego com assistente de saída de vaga.

Os conjuntos propulsores de cada configuração não foram revelados pela Volkswagen. Pelo compartilhamento da arquitetura com o Polo, T-Cross e Nivus, tudo indica que serão duas opções.

As versões mais completas serão equipadas com o 1.0 turbo flex 170 TSI de 109 cv (gasolina) a 116 cv (etanol) e força (torque) de 16,8 kgfm combinado com câmbio automático de seis velocidades.

Lanternas em LED, rodas de 17" e barras no teto na versão High.