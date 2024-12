Honda ADV 160: nova geração avança no visual, propulsão e tecnologia

Nova geração da scooter aventureira Honda ADV 160. Honda / Divulgação

A Honda ADV 160 2025 avança no visual, propulsão e tecnologia. Atualizada e mais potente, a nova geração da scooter aventureira evolui no desempenho, conforto e funcionalidade. A Honda ADV 160 2025 tem preço público sugerido de R$ 24.534, base São Paulo/SP, sem frete e seguro.

A nova geração traz uma importante evolução. Os aperfeiçoamentos estéticos e técnicos preservam a personalidade da scooter Honda. A ADV 160 linha 2025 chegará aos concessionários em janeiro de 2025.

Lançada em 2021, o visual robusto, as suspensões de curso elevado, os pneus de uso misto e a posição de pilotagem qualificaram a scooter aventureira urbana produzida em Manaus (AM). Adequada às condições brasileiras e às necessidades dos diferentes públicos, até novembro de 2024 foram produzidas 50 mil unidades.

Conjunto propulsor mais forte

A evolução do conjunto propulsor, o mesmo que equipa a PCX 160, é um dos principais destaques da scooter e atende à norma Promot 5. Com maior capacidade cúbica, o motor eSP+ passou de 149,3 cm³ para 156 cm³, a potência subiu de 13,2 cv para 16 cv e a força (torque) de 1,38 kgmf para 1,49 kgmf. A transmissão automática continuo variável (CVT) foi ajustada para a maior potência e torque do novo motor que conta com stop/start.

O novo sistema HSTC atua para limitar perdas de tração do pneu traseiro em pisos de baixa aderência. No painel de instrumentos uma luz-alerta “T” pisca quando o sistema entra em funcionamento. O HSTC pode ser desligado por um comando no punho esquerdo.

Chassi redesenhado para o novo motor.

O chassi de aço tipo monobloco foi redesenhado para se adequar ao conjunto propulsor mais potente. A suspensão dianteira do tipo telescópico tem curso de 130 milímetros e a traseira dois conjuntos mola-amortecedor com curso de 110 mm e mola progressiva de três estágios.

As rodas são de liga leve e os pneus sem câmera tipo on-off, de medida 110/80-14 na dianteira e 130/70-13 na traseira. O freio a disco dianteiro tipo Wave tem 240 milímetros, cáliper de duplo pistão e sistema ABS. Na traseira o disco, também tipo Wave, tem 220 mm e cáliper de pistão simples.

Para-brisa maior tem dois níveis de altura.

O para-brisa maior permanece com dois níveis de regulagem altera em 75 milímetros na altura da posição mais baixa à mais alta. Além de valorizar o visual mais agressivo, garante maior proteção contra o vento e para o tórax e cabeça.

O para-lama dianteiro, a ponteira de escape e a cobertura do radiador do sistema de arrefecimento têm novo desenho.

Condução aperfeiçoada

Novo quadro de instrumentos em LCD.

Redesenhado, o quadro LCD traz velocímetro, conta-giros, consumo de combustível médio e instantâneo, hodômetro, nível de combustível, voltímetro, temperatura do ar e aviso para troca do óleo. O funcionamento do HSTC (on/off), a temperatura do motor, sistema ABS, Smart Key e o Idling Stop, entre outras, são monitorados por luzes.

O assento com novo formato, mais estreito e mais baixo, facilita o apoio dos pés no solo. O compartimento sob o banco passou de 27 para 29 litros, o facilita colocar um capacete, bolsa, pasta ou outros objetos.

Novo assento aumentou espaço para objetos.

A nova geração da scooter aventureira urbana traz ainda chave presencial, porta luvas de dois litros, porta USB, amplas plataformas para os pés, entre outros.

Vermelho Perolizado/Pearl Siena Red e Cinza Metálico/Iron Nail Silver Metallic são as cores disponíveis.

A garantia da Honda ADV 160 2025 é de três anos, sem limite de quilometragem com óleo grátis em sete revisões quilômetros ou 6 meses.