Inter leva muitos gols e entra em parafuso na hora decisiva

São 15 gols em seis partidas. ALEXANDRE DURÃO / ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O Inter precisará juntar os cacos antes da Batalha do Parque Central contra o Nacional, na quinta-feira (15). Levou 4 a 0 do Botafogo neste domingo (11) e volta para Porto Alegre com uma preocupação gigante. Desde o 3 a 3 com o Nacional, a defesa começou a vazar de forma assustadora.

São 15 gols em seis partidas. Só contra o Maracanã, nesse lote de jogos, o Inter saiu em sofrer gol. O que preocupa às vésperas da hora decisiva na Libertadores. Roger mandou um time misto a campo, deixou Alan Patrick, Fernando, Bernabei e Bruno Henrique fora até do banco. Mas nem isso deve servir de atenuante para uma instabilidade defensiva tão grande.

O ponto é que o Inter tem levado gols demais, seja com titulares, como foi contra o Corinhtians e o Atlético Nacional, seja com os reservas. Roger precisará, além de ajustar o sistema defensivo, recuperar o estado de ânimo, golpeado com a goleada de 4 a 0 que, por pouco, não foi ainda mais vexatória, com o quinto gol sendo impedido em duas ou três ocasiões.