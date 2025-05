Nivus GTS 2026 reforça a esportividade com conforto, desempenho e tecnologia

Visual forte e detalhes exclusivos valorizam a esportividade. Volkswagen / Divulgação

O novo Nivus GTS reforça a esportividade com conforto, desempenho e recursos eletrônicos de apoio à condução e à segurança. O utilitário esportivo cupê traz visual forte comportamento mais avançado. O Volkswagen Nivus GTS 2026 tem preço a partir de R$ 174.990.

O design do GTS mantém a identidade visual do Nivus mas com detalhes exclusivos em vermelho que valorizam a esportividade. A personalização inclui também o interior, escurecido, revestimento premium e bancos esportivos.

O conjunto propulsor, a direção elétrica, a suspensão e freios a disco nas quatro rodas receberam novos ajustes necessários ao comportamento esportivo do GTS.

Visual e detalhes exclusivos

A grade dianteira tipo colmeia em preto brilhante tem um filete vermelho na parte inferior que remete ao Jetta GLI.

O conjunto óptico conta com faróis e a assinatura luminosa exclusiva full LED também presente na traseira. A sigla GTS marca a grade frontal, tampa traseira e laterais. Os retrovisores externos são pintados em Preto Ninja.

As rodas de liga leve são de 17 polegadas 205/55 R17 de série com opção exclusiva de 18 polegadas e pneus 215/45 R18. Na traseira, além do aerofólio, o difusor pode ser pintado na cor do veículo ou em preto.

Conectividade avançada

Interior escurecido com detalhes exclusivos em vermelho.

O interior escurecido do Nivus GTS remete ao Polo GTS com revestimento premium e detalhes em vermelho também presente no volante de base reta e costuras.

No painel, um aplique leva o logotipo GTS no lado do carona e que também está nos bancos dianteiros de formato exclusivo. O quadro digital de instrumentos de 10,25" tem grafismo exclusivo da linha GTS com os detalhes em vermelho.

Telas digitais dos instrumentos de 10,25" e multimídia de 10,1".

A central multimídia VW Play Connect com tela de 10,1” sensível ao toque e comando por voz traz internet nativa. Compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, permite conexão com aplicativos sem a necessidade do uso de celulares. A recarga do celular é por indução.

Propulsão e desempenho

Quatro opções de pintura em dois tons com o teto preto.

O motor 1.4 250 TSI turbo flex de 150 cv de potência e força (torque) de 25,5 kgfm atua com o câmbio automático de seis marchas velocidades e troca sequencial de marhas pela alavanca ou aletas atrás do volante. Os modos de condução Eco, Normal, Sport e Individual são configurados pela tela do VW Play Connect.

O Nivus GT acelera de 0 a 100 km/h em 8,4 segundos (etanol) e 8,7 s (gasolina) e chega a velocidade máxima de 203 km/h (gasolina) e 206 km/h (etanol).

O consumo de combustível na cidade é de 8,1 km/l (etanol) a 11,6 km/l (gasolina) e na estrada de 9 km/h e 14.2 km/l.

Apoio à segurança

O sistema de apoio à condução e a segurança ADAS de série.

Com seis airbags - frontais, laterais e de cortina -, o Nivus GTS traz o sistema de apoio à condução e a segurança ADAS é de serie. São recursos eletrônicos como o controle adaptativo de velocidade e distância, frenagem autônoma de emergência, o assistente ativo de permanência de faixa e o assistente de condução ativa e permanência na faixa. Traz ainda assistente para partida em subidas, controles de estabilidade e tração, bloqueio eletrônico e sistema ISOFIX/Top Tether.