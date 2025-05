Equipes gaúchas conquistam cinco medalhas no Troféu Brasil de Ginástica Artística

Clara Stecca, Luiza Abel, Rebeca Procópio no pódio do salto. MeloGym / Divulgação/CBG

A edição 2025 do Troféu Brasil de Ginástica Artística foi encerrada neste domingo (11), no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília. A competição por aparelhos não teve somatória de pontos para se apontar medalhistas do individual geral nem a disputa por equipes, que não fazem parte do programa.

Os principais nomes da seleção brasileira feminina não participaram do evento, por estarem em processo inicial de treinamento. Dessa forma, as medalhistas olímpicas Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares e Lorrane Oliveira foram ausências, assim como Diogo Soares e Arthur Nory, que representaram o país nos Jogos de Paris em 2024.

Medalhas gaúchas

As equipes gaúchas tiveram um ótimo desempenho em Brasília e conquistaram cinco medalhas no total, sendo uma de ouro e três pratas do Grêmio Náutico União e uma de bronze da Sogipa.

No salto feminino uma dobradinha unionista, com o ouro de Luiza Abel (13,266) e a prata de Clara Stecca (12,489). O bronze ficou com Rebeca Procópio, do Sesi-SP, que somou 12,766 na média de seus dois saltos. Francine Oliveira, do União, foi a quarta colocada com 12.700.

Luiza Abel também subiu no pódio nas barras assimétricas. Com nota 12,500 ela levou a prata. A campeã foi Ana Luiza Lima, do Minas Tênis Clube, com 13,066. Com 12,433 Thaís Fidélis, do Sesi-SP, levou o bronze.

Juliano Oliva, Caio Souza, Felipe Bono, o pódio das argolas. MeloGym / Divulgação/CBG

Entre os homens, Juliano Oliva faturou a prata nas argolas. O ginasta do União somou 12,233 e foi superado por Caio Souza (Minas Tênis Clube), que venceu com 12,933. O pódio foi completado por Felipe Bono, da Agith/São Caetano-SP, com 12,200.

Já no salto, Tomás Florêncio, da Agith/São Caetano, levou a medalha de ouro com 13,966. A prata foi para Patrick Corrêa (Pinheiros) e João Matheus Silva, da Sogipa, bronze com 13,350. Juliano Oliva foi quarto, José Olímpio, também do União, quinto, e Kayke Santos, da Sogipa, foi o sexto colocado.

Demais finais

Lucas Bitencourt, Patrick Corrêa, Tomas Florêncio, os medalhistas no solo. MeloGym / Divulgação/CBG

No solo masculino, o campeão foi Patrick Corrêa (Pinheiros-SP) que somou 13,300 contra 12,166 de Lucas Bitencourt (Minas Tênis Clube) e 12,133 de Tomás Florêncio (Agith/São Caetano). Derick Goulart (Grêmio Náutico União) foi o oitavo.

Johnny Oshiro (Agith/São Caetano) somou 12,966 e ficou com a medalha de ouro no cavalo com alças. Caio Souza foi prata com 12,833 e Pedro Silvestre (Adeco-SP), bronze com 12,766.

A trave foi vencida por Maria Eduarda Pinto. A ginasta do Flamengo-RJ somou 13,000. Gabriela Barbosa (Pinheiros) foi prata com 12,933 e Ana Luiza Lima fez 12,833 para garantir o bronze.

O experiente Caio Souza faturou o título nas barras paralelas com nota final 13,833. Johnny Oshiro somou 13,333 e ficou com a prata e Leonardo Souza (Pinheiros-SP) garantiu o bronze com 12,633. Luís Porto, do Grêmio Náutico União, com 12,533 terminou em quinto, uma posição à frente do colega de clube Derick Goulart, que terminou com 12,366.

Uma segunda medalha de ouro do Flamengo foi conquistada por Helen Silva no solo. Com nota 13,200 ela superou Sophia Weisberg (Pinheiros-SP), prata com 12,733 e Júlia Coutinho, também do clube carioca, com 12,633. Duas ginastas do União estiveram nesta final: Luiza Abel terminou em quarto e Rafaela Oliva finalizou na oitava posição.

Sophia Wiesberg, Helen Silva, Julia Coutinho, o pódio do solo. MeloGym / Divulgação/CBG

Na última prova do domingo, Caio Souza faturou sua terceira medalha de ouro. Com 13,966 ele venceu a barra fixa. Patrick Corrêa somou 13,600 e levou a prata e Rogério Borges (Adeco) somou 13,200 para garantir o bronze. Matheus Jorge, da Sogipa, foi o sétimo colocado.

Confira o quadro de medalhas:

Equipe Ouro Prata Bronze

Minas Tênis Clube 4 2 1

Agith/São Caetano 2 1 2

Flamengo 2 0 1

Pinheiros 1 4 1

GN União 1 3 0

Sesi-SP 0 0 2

Adeco 0 0 2