Construção do memorial às vítimas da Kiss no lugar onde era a boate começa quarta-feira

A homenagem será erguida 11 anos após a tragédia que deixou 242 mortes e mais de 600 feridos. O projeto contará com uma estrutura de 242 pilares, cada um deles com o nome de um dos mortos no incêndio e uma floreira. Prazo para conclusão previsto é de oito meses

08/07/2024 - 15h31min