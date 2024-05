Foi recomendado pela Procuradoria-Geral da República (PGR), nesta quinta-feira (2), que o Supremo Tribunal Federal (STF) restabeleça a condenação de quatro réus pela tragédia da Boate Kiss, em Santa Maria, na Região Central, ocorrida em 2013. Segundo a PGR, as anulações relatadas pelo Tribunal de Justiça do RS durante análise do caso não trouxeram prejuízo aos acusados, e foram realizadas pelas defesas fora do prazo legal, conforme informações do g1.