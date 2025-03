Mulher fica ferida ao ser atropelada e cair de ponte em Ijuí

Uma mulher de 62 anos ficou ferida depois de ser atropelada e cair de ponte em Ijuí , no noroeste gaúcho. O incidente foi por volta das 21h15min de quinta-feira (27) na Rua 25 de Julho, no centro do município.

Segundo a Brigada Militar, ela caminhava no local quando foi atingida por caminhonete S10. Com o impacto, caiu da ponte sobre o Arroio Moinho , de cerca de seis metros de altura.

Pessoas que passavam pelo local acionaram o Corpo de Bombeiros, que encontraram a mulher caída. Ela estava consciente e com dor nas costas, e foi retirada do local com ajuda do Samu.