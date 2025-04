Musk distribui pagamentos de US$ 1 milhão e aliados fazem campanha de porta em porta

O bilionário Elon Musk distribuiu cheques de US$ 1 milhão no domingo, 30, para dois eleitores de Wisconsin, declarando-os porta-vozes de seu grupo político, antes de uma eleição para a Suprema Corte de Wisconsin. Musk classificou a eleição como crítica para a agenda do presidente dos EUA, Donald Trump, e "o futuro da civilização". "É um grande negócio", ele disse a uma multidão de aproximadamente 2 mil pessoas em Green Bay na noite de domingo, subindo ao palco com um chapéu amarelo de queijo. "Não estou falando por ligação. Estou aqui pessoalmente."

Musk e grupos apoiados por ele gastaram mais de US$ 20 milhões para ajudar o conservador Brad Schimel na corrida eleitoral de terça-feira, que determinará a composição ideológica de uma corte que provavelmente decidirá questões-chave em um estado central para a política dos EUA. Musk tem se tornado cada vez mais o centro da disputa, com a favorita liberal Susan Crawford e seus aliados protestando contra o bilionário e a influência que ele deseja ter na corte.

Em seus comentários, o bilionário observou que o tribunal superior do estado pode muito bem decidir sobre a redistribuição dos distritos do Congresso, o que pode afetar qual partido controla a Câmara dos Representantes dos EUA.

Uma Suprema Corte estadual unânime recusou-se no domingo a ouvir uma tentativa de última hora do procurador-geral democrata do estado, Josh Kaul, de impedir Musk de entregar os cheques a dois eleitores, uma decisão que veio minutos antes do início planejado do comício. "A lei de Wisconsin proíbe oferecer qualquer coisa de valor para induzir alguém a votar", argumentou Kaul em seu processo.