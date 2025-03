Noroeste do RS Notícia

Mulher que estava desaparecida é encontrada morta em Cruz Alta; filho é o principal suspeito

Polícia Civil acredita que Carla Frida Naisk Sanders foi espancada até a morte com chave de roda. Homem indicou local do corpo em área de mata no interior do município

28/02/2025 - 10h33min Atualizada em 28/02/2025 - 16h05min