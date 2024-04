A edificação onde funcionava a pousada Garoa, na Avenida Farrapos, em Porto Alegre, estava em situação irregular por não ter o Plano de Prevenção Contra Incêndio (PPCI) do Corpo de Bombeiros para funcionamento como hospedaria. Apesar das flexibilizações que sofreu, a Lei Kiss, se tivesse sido cumprida nos seus termos atuais, teria minimizado os estragos da tragédia que deixou 10 mortes e 15 feridos na madrugada de sexta-feira (26), no incêndio com maior número de mortes em Porto Alegre desde 1976. Essa síntese é defendida por especialistas ouvidos pela reportagem.