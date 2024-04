O vice-presidente do Sindicato de Engenheiros do Rio Grande do Sul (SENGE-RS), João Vívian, falou ao programa Gaúcha Mais, da Rádio Gaúcha, sobre as normas de segurança e prevenção após o incêndio que atingiu a pousada Garoa, na Avenida Farrapos. Dez pessoas morreram em decorrência do na madrugada desta sexta-feira (26).