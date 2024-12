Vigilância Sanitária interdita lancheria na zona norte de Porto Alegre

A lancheria Feitiçaria Lanches, que fica na zona norte de Porto Alegre, foi interditada nesta sexta-feira (27). De acordo com a Vigilância Sanitária da Capital, agentes encontraram problemas considerados graves no local, incluindo a presença de baratas.

O estabelecimento está localizado na avenida Baltazar de Oliveira Garcia, no Bairro Costa e Silva. A inspeção ocorreu após denúncia ao órgão.

No local, foram identificadas irregularidades no armazenamento de alimentos, presença de baratas e equipamentos em condições precárias. Além disso, foi encontrada maionese produzida com ovo cru, o que é proibido nos comércios de alimentos por risco de contaminação.