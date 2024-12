Prefeitura de Porto Alegre decide manter portão móvel em comporta próxima a parque náutico na Zona Norte

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) abriu, nesta sexta-feira (27), o processo para definir a empresa que vai reformar três das 14 comportas do sistema de proteção contra enchentes . A licitação busca substituir os portões 11, 12 e 14 por estruturas mais resistentes e com melhor sistema de vedação.

A medida gerou descontentamento na Federação de Remo do Rio Grande do Sul (Remosul). A instituição se posicionou contra o bloqueio total alegando que a passagem serve como principal acesso à sede e a cinco clubes de remo de Porto Alegre, localizados no Parque Náutico Alberto Bins.

Na ocasião, o Dmae informou que o projeto seguia em fase de planejamento e prometeu diálogo com entidades, apesar do apelo de moradores da região, que defendiam o fechamento definitivo da comporta 14.

A Prefeitura já iniciou o fechamento definitivo de uma das comportas, no Centro Histórico. O portão da estrutura de número 3, junto ao Muro da Mauá, na esquina com a rua Padre Tomé, vai ser trocado, até o fim de janeiro, por uma extensão de concreto. Além da comporta 3 e da metade à direita da 14, serão permanentemente fechadas as passagens 5, 7, 8, 9, 10 e 13. O Dmae deve abrir outra licitação para contemplar as últimas quatro.