Prefeitura inicia fechamento definitivo de primeira comporta do Muro da Mauá após enchente

A obra deve se estender ao longo do mês de janeiro.

A prefeitura de Porto Alegre deu início nesta quinta-feira (19) ao fechamento definitivo da primeira comporta do Muro da Mauá após a enchente de maio. Das 14 comportas que fazem parte do sistema de proteção da capital, sete serão concretadas. Uma oitava está sob avaliação. A operação desta quinta-feira ocorre na comporta de número 3 , localizada na altura da avenida Padre Tomé.

A obra, orçada em R$ 100 mil, deve se estender ao longo do mês de janeiro, em razão do recesso de final de ano. A mesma empresa responsável pelo fechamento da comporta de número 3 - a DW Engenharia - ficará responsável pela obra nas comportas de número 5 e 7. Para fechar os espaço em definitivo, será aplicado concreto armado.

Conforme o Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae), uma outra licitação terá que ser feita para as obras das comportas 8, 9, 10 e 13. O fechamento definitivo da comporta de número 14 ainda é incerto. Ela fica localizada na avenida Castelo Branco no cruzamento com a avenida Voluntários da Pátria.