A prefeitura de Porto Alegre fecha, nesta quinta-feira (2), as comportas do sistema de enfrentamento à inundação da Capital. Até as 14h, já haviam sido fechadas cinco comportas, as de números 3, 4 e 6, na região central, e 11 e 12, mais próximas da região da Ponte do Guaíba, no encontro da Voluntários da Pátria com a Avenida Sertório.