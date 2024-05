Os níveis do Guaíba e do Rio dos Sinos devem subir rapidamente a partir da próxima quinta-feira (2) e causar uma “cheia histórica” em municípios das imediações como Porto Alegre e demais cidades da Região Metropolitana e Vale do Sinos, alerta o meteorologista Marcelo Schneider, do Instituto Nacional de Meteorologista (Inmet). Em entrevista ao Gaúcha+ desta quarta-feira (1º), o especialista explicou que o avanço da frente fria que atinge o Estado ocasiona a mudança de direção do vento, o que pode acelerar o aumento nos níveis dos rios.