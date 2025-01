IGP recebe amostras de sangue de marido e filho de mulher presa no caso do bolo envenenado de Torres

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) confirmou nesta quarta-feira (15) que começará analisar amostras de sangue de duas novas pessoas para apurar se elas também foram vítimas de tentativa de envenenamento por parte de Deise Moura dos Anjos , investigada pela morte de três pessoas da mesma família em Torres , em dezembro, além do sogro dela meses antes. O IGP recebeu amostras de sangue do marido e do filho dela a pedido da polícia .

Os investigadores buscam confirmar se pai e filho, que estão vivos, também ingeriram arsênio , após uma testemunha relatar que ambos tomaram um suco de manga possivelmente contaminado. A situação teria acontecido também em dezembro , mas antes do caso do bolo.

Além destas duas pessoas, o IGP coletou amostra de sangue da sogra, Zeli dos Anjos, que sobreviveu à ingestão de um bolo com arsênio no dia 23 de dezembro.

As análises não têm prazo de conclusão . Até o momento, Deise é investigada por quatro mortes e três tentativas de homicídio , número que pode aumentar em caso de confirmação do resultado pela perícia técnica. A suspeita está presa temporariamente desde 5 de janeiro .

De acordo com a investigação, Deise comprou arsênio quatro vezes no período de quatro meses. Duas notas fiscais em que constam a compra do veneno foram encontradas pela polícia no decorrer da investigação.