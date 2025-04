Justiça derruba resolução que permite farmacêuticos prescreverem medicamentos

CFM contestou competência do Conselho de Farmácia.

A resolução que pretendia respaldar o profissional farmacêutico a prescrever medicamentos categorizados como tarjados e que, em tese, exigiriam receita médica, foi suspensa pela Justiça Federal do Distrito Federal, segundo o g1 . A decisão desta segunda-feira (31) acontece após o Conselho Federal de Medicina (CFM) entrar com uma ação para anular a norma.

O plenário do Conselho Federal de Farmácia (CFF) aprovou, no dia 20 de fevereiro deste ano, uma resolução que respalda oficialmente o profissional farmacêutico a prescrever medicamentos categorizados como tarjados e que, em tese, exigiriam receita médica. A medida foi publicada no Diário Oficial da União na segunda-feira (17) e entra em vigor em 30 dias.