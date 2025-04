Durante a tempestade que atinge o Rio Grande do Sul na tarde desta segunda-feira (31) , uma enorme parede d'água se formou no Guaíba.

Segundo a Climatempo, o encontro da água do Guaíba e da chuva que caiu no Estado, somado às rajadas de vento, formou o que se chama de "tromba d'água". É um fenômeno meteorológico caracterizado por uma coluna de ar e de água que se forma na superfície da água , seja um lago ou mar, que se estende até as nuvens (veja no vídeo acima, gravado na cidade de Guaíba).

Há risco de alagamentos em Porto Alegre e em municípios da Região Metropolitana, do Vale do Sinos e parte do Litoral, entre entre Rio Grande, no sul do Estado, e Tramandaí, no Litoral Norte.