A chuva continua nesta quinta-feira no Rio Grande do Sul. Uma massa de ar polar ingressa no território gaúcho, derrubando a temperatura em todas as regiões. A condição em todo o Estado será de muita nebulosidade, chuva e poucas aberturas de sol ao longo do dia. Há alerta para temporais na Região Central, na Região Metropolitana, na Serra, no Norte e nas Missões.