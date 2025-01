Danilo desperta interesse do Rubro-Negro. Rafael Ribeiro/CBF / Rafael Ribeiro/CBF

A janela de transferências do futebol brasileiro segue movimentada nesta quarta-feira (15). Equipes de todo o país continuam buscando — e anunciando — reforços para a temporada 2025.

Assim será até, pelo menos, 28 de fevereiro, prazo para o registro de novas contratações. Nesta quarta não foi diferente.

Flamengo faz consulta por Danilo

Capitão da Seleção, Danilo foi sondado pelo Flamengo. A diretoria rubro-negra, que conversou com o estafe do atleta, estuda algumas opções para a zaga, e uma delas é o jogador de 33 anos. Apesar de ele ser lateral-direito na Amarelinha, o clube carioca pensa nele como zagueiro, posição em que tem atuado há algum tempo na Itália, onde atua na Juventus.

Inter acerta contratação de Kaique Rocha

Zagueiro esteve no Inter entre 2021 e 2022. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Segundo o colunista Vaguinha, de GZH, o Inter está acertado com Kaique Rocha, que já atuou no clube entre 2021 e 2022. Livre no mercado desde que deixou o Athletico-PR, o zagueiro de 23 anos assina com o Colorado por três temporadas.

Mauricio Lemos anunciado pelo Vasco

O Vasco anunciou a contratação do zagueiro uruguaio Maurício Lemos, que estava no Atlético-MG. O defensor de 29 anos assinou em definitivo com o clube carioca.

Cuellar mais próximo do Grêmio

O Grêmio recebeu o "sim" de Cuellar para um contrato por duas temporadas, com uma terceira em caso de atingir metas estabelecidas no acordo. O clube deve anunciar o volante colombiano em breve.

Ex-Inter reforça o Bragantino

Depois de passagens por Corinthians, Inter e Athletico-PR, o volante Gabriel acertou com o Bragantino até o final do ano. O clube de Bragança Paulista anunciou a contratação do atleta pouco após o Colorado anunciar a rescisão do vínculo com o atleta.

Lucas Lima fica no Sport

Após algumas especulações de saída para o Santos, o futuro de Lucas Lima está definido. Fundamental na campanha de acesso do Sport à Série A no ano passado, o atleta de 34 anos renovou com o time de Pernambuco por mais duas temporadas.