Grêmio supera forte concorrência nacional e fecha com o experiente volante Cuellar

O colombiano Cuellar está de volta ao Brasil. O volante que defendeu as cores do Flamengo e esteve nos planos de Corinthians, Cruzeiro, Vasco e Fluminense foi anunciado nesta quarta-feira como reforço do Grêmio. O jogador de 32 anos chega a Porto Alegre após seis anos atuando no futebol árabe por Al-Hilal e Al-Shabab.

"O volante colombiano Gustavo Cuellar, 32 anos, é o novo reforço do Grêmio para 2025. O atleta, que estava atuando no Al-Shabab, da Arábia Saudita, chega ao Tricolor e assina contrato por duas temporadas.", oficializou o clube gaúcho.

Cuellar tinha contrato com o clube árabe até o meio do ano, mas conseguiu antecipar a rescisão para acertar com o Grêmio. Sonho corintiano e cruzeirense na temporada passada, chegou a conversar com o Vasco e esteve na pauta do Fluminense neste começo de ano, mas sem acerto.

O Grêmio atuou rápido e atendeu à recomendação do técnico Gustavo Quinteros, que pede reforços de peso por causa da enorme reformulação pela qual passa o clube e pela possibilidade de saída do paraguaio Villasanti. Du Queiroz, outra opção para o setor, também deixou o clube.

Cuellar desembarca no Brasil nos próximos dias para a realização de exames médicos e a assinatura do contrato. Chega em alta após bom desempenho no futebol árabe, onde conquistou o tricampeonato saudita com o Al-Hilal, além do bicampeonato da Liga dos Campeões da Ásia, além da Copa do Rei e da Supercopa.