A cheia do lago Guaíba em Porto Alegre levou ao vocabulário da população termos, normalmente, conhecidos por engenheiros e gestores públicos. Nos últimos dias, em que os temporais deixaram 147 mortos em todo o Rio Grande do Sul até esta segunda-feira (13), as palavras bombas, diques, muro e comportas estiveram no centro da preocupação não só dos porto-alegrenses.