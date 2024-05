Foi reativada nesta sexta-feira (10) a Estação de Bombeamento de Água Pluvial (Ebap) 15, localizada ao lado do Teatro Renascença e da comunidade da Ilhota, em Porto Alegre. O funcionamento da casa de bombas deve diminuir os alagamentos do lado direito da Avenida Ipiranga, na região da Cidade Baixa. O local está operando com geradores de energia e um painel elétrico externo, alocados na calçada.