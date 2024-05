No final da manhã de quinta-feira (9), ainda parcialmente submersa, Porto Alegre testemunhou uma cena que sintetizou o caos vivido ao longo da semana e os problemas apresentados pelo sistema de contenção. No Muro da Mauá, o nível da água estava mais alto do lado de dentro do paredão de concreto, onde fica o centro da maior cidade gaúcha, do que na face voltada para o Guaíba.