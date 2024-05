A chuva que causou as enchentes do final de abril e do início de maio no Rio Grande do Sul foi mais intensa devido às mudanças climáticas induzidas pelo ser humano, aponta ClimaMeter. O consórcio identificou que, apesar do El Niño e de outros fenômenos terem agravado os temporais, suas contribuições para esse episódio foram menores do que o aquecimento global.