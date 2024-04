A chuva deve se intensificar e ultrapassar os 100 milímetros em algumas regiões do Rio Grande do Sul nas próximas 36 horas, alerta o meteorologista Marcelo Schneider, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Em entrevista ao Gaúcha+ desta segunda-feira (29), Schneider projetou o risco de enchentes, cheias e a preocupação com queda de granizo e raios. Em algumas regiões, volume total de chuva pode chegar aos 300 milímetros.