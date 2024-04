O corpo de um idoso de 69 anos foi localizado, em Paverama, no Vale do Taquari, na noite desta segunda-feira (29). De acordo com os Bombeiros Voluntários de Teutônia, que atenderam a ocorrência, ele seria o condutor de um carro que foi arrastado pela correnteza de um córrego. A equipe havia sido acionada às 18h25min.