Domingo chuvoso e nublado afasta veranistas da praia em Capão da Canoa

O domingo (22) foi de poucos veranistas à beira-mar em Capão da Canoa, no Litoral Norte. A manhã registrou chuva constante; à tarde, o aguaceiro deu trégua, mas a nebulosidade foi predominante, com raras aparições do sol.

O cenário meteorológico fez com que a faixa de areia fosse ocupada por menos pessoas na comparação com o sábado (21), quando um bom público aproveitou a temperatura amena e o “mar de Santa Catarina” na praia gaúcha.

A tonalidade da água se manteve parecida com a da véspera, sem o tradicional “chocolatão” do Litoral Norte. O dia ficou com temperatura na casa dos 20ºC, mas o pouco sol e o vento característico da cidade fizeram com que a sensação fosse de mais frio.

Por volta das 16h, Djenifer Garmatz, 27 anos, era uma das raras veranistas a se aventurar na faixa de areia, próximo ao letreio com o nome da cidade. Moradora de Ibirubá, no norte do Estado, a arquiteta estava em Capão da Canoa desde sexta-feira (20).

— Passeamos muito, mesmo com a chuva da manhã. Caminhamos no centro, entramos em várias lojas. Quando o tempo limpou, decidimos aproveitar um pouco, mas pretendo não entrar na água, hoje está frio — contou.

A assessora parlamentar Francine Zuse, 22 anos, estava sentada ao lado do namorado, Arthur Henrique Diehl, 26. Os moradores de Vale do Sol estavam na praia desde quinta-feira (19) e vestiam casacos para enfrentar o vento constante.

— Ficamos em casa tomando chimarrão e assistindo à televisão durante a manhã. Meio-dia decidimos dar uma caminhada. Quando a chuva parou, viemos aproveitar nosso último dia aqui. Não conhecia a praia e gostei. Pretendo vir outras vezes — comentou.

Arthur empunhava uma caipirinha enquanto olhava para o mar e conversava com a namorada.

— Pegamos alguns dias feios, mas ontem a água estava limpa. Vamos aproveitar o que dá aqui na praia porque amanhã já estamos retornando para casa — acrescentou o técnico agrícola.

Moradora de Gramado na Serra, Caroline Simões Correa, 39 anos, usava um casaco com capuz para se proteger do vento que soprava do mar, por volta das 16h15min.

Ela estava sentada em um banco do calçadão da praia, poucas horas após chegar ao Litoral Norte.

— Gosto do mar: ele faz com que os nossos problemas fiquem para lá. Hoje está frio, não vou entrar na água, mas, como ficamos até o dia 24, pretendo aproveitar quando o tempo melhorar — afirmou.