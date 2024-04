Muitos municípios vêm anunciando a suspensão das aulas em decorrência da chuva intensa desta semana no Rio Grande do Sul. A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) orientou, nesta terça-feira (30) para a evacuação do campus e suspensão das atividades acadêmicas e administrativas devido à chuva em Santa Maria e Cachoeira do Sul. Outras cidades da Região Central também tiveram atividades comprometidas.