Aberta há pouco mais de 20 dias, loja de veículos em frente ao local da queda do avião tem futuro incerto; veja imagens    

Vidros da fachada se quebraram com o impacto da queda do avião com a loja de móveis. Gustavo Henrique Hahn Lodea dos Santos / Divulgação

Aberta há quatro semanas, no dia 1º de dezembro, a 1001 Carros, revenda de veículos localizada na Avenida das Hortênsias, teve a estrutura totalmente danificada pelo impacto da queda do avião Piper Cheyenne com uma loja de móveis, em Gramado. Pelo menos 10 pessoas morreram e 14 ficaram feridas na manhã deste domingo (22).

A proprietária do local, Deisi de Oliveira Freitas, 42, confirma que não havia pessoas na revenda quando o acidente aconteceu. No entanto, o espaço teve todos os vidros quebrados. Inclusive, parte da vidraçaria caiu sobre quatro veículos de luxo que estavam dentro do estabelecimento. Todos foram danificados.

— Capô, para-brisa, teto, portas, tudo ficou danificado devido à queda dos vidros com os veículos. Eram automóveis Mercedes GLE, Audi TT, BMW X7 e um Volto, todos para venda. Ainda não calculamos o prejuízo — detalha.

Segundo a empresária, a equipe de monitoramento a informou que o alarme de todos os carros disparou. A partir disso, ela buscou as imagens das câmeras de vigilância e viu o impacto dentro da loja. Deisi só soube do acidente a caminho da revenda, quando uma amiga ligou para ela.

— Não consegui chegar na loja com o carro, era muita fumaça. Vim caminhando. Quando entrei no espaço demorei para entender o que tinha acontecido. Tínhamos escolhido esse lugar estrategicamente para ampliar as atividades da revenda. Nas últimas semanas registramos um bom movimento de clientes. Não sei ainda o que vai acontecer, se vamos fechar — pontua.

Conforme Deisi, a revenda não seria aberta nesse domingo. Apesar dos danos financeiros, a empresária agradece por nenhum dos colaboradores ter se ferido. Ela finalizou a entrevista afirmando que ora pelos familiares das vítimas do acidente.