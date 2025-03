Corsan suspende obra para construção de Estação de Tratamento de Água em Viamão

Projeto para instalação da estrutura em Itapuã estava previsto para ser entregue neste ano. Guilherme Chaves / Corsan Aegea / Divulgação

A Corsan/Aegea decidiu suspender a construção da Estação de Tratamento de Água (ETA) Itapuã, em Viamão, na Região Metropolitana. O projeto para a construção da nova ETA foi apresentado em 2020, antes da privatização da companhia, e tinha previsão de conclusão em 2025.

Segundo a Corsan/Aegea, o motivo para a paralisação é a nova direção que a empresa pretende tomar para a realização do serviço em Viamão. Além disso, a concessionária afirma que a decisão visa otimizar recursos e garantir soluções eficazes para o abastecimento de água na região.

O valor firmado anteriormente para a construção da Estação de Tratamento de Água Itapuã era de R$ 42 milhões e fazia parte de um plano com investimento total de cerca de R$ 180 milhões. A ideia original era estabelecer um novo sistema de abastecimento e tornar autossuficiente o fornecimento de água de Viamão. Atualmente, o município é abastecido por um sistema em conjunto com Alvorada.

A Corsan deve anunciar uma série de medidas para modificar o sistema de distribuição de água em Viamão. A concessionária promete investir cerca de R$ 100 milhões no município em obras previstas para iniciar no primeiro semestre de 2025 e com prazo de entrega até o fim de 2026. Com as novas iniciativas, a Corsan julga não ser necessária a continuidade da construção da Estação.

Uma das medidas para substituir a utilização da ETA Itapuã é a instalação de um sistema móvel chamado de ETA Compacta, semelhante a uma já em operação no município desde maio do ano passado. Conforme a concessionária, a implementação dessa Estação aumentou cerca de 15% o abastecimento do município.

No momento da definição da suspensão da obra em Itapuã, o contrato com a empresa terceirizada que realizava o serviço foi encerrado. A estrutura permanecerá como um mecanismo de segurança estratégico, podendo ser acionada caso haja uma necessidade futura. O prefeito de Viamão, Rafael Bortoletti, foi procurado para avaliar as novas medidas, mas até o momento não se pronunciou.