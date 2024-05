O prefeito de Canoas, Jairo Jorge, fez um novo alerta de evacuação imediata neste domingo (12) para sete bairros afetados pelas enchentes no município. São eles: Rio Branco, Fátima, Mato Grande, Harmonia, Mathias Velho, São Luís e Niterói. A medida ocorre por conta da elevação do volume da água das chuvas das últimas horas, trazendo o risco de inundação no Rio Jacuí.