São altas as chances de o Guaíba voltar a atingir níveis acima de 5 metros. O valor máximo pode alcançar 5,5 metros entre segunda (13) e terça-feira (14), ultrapassando o recorde de 5,35 metros. A previsão é do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).