O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois novos alertas para o Rio Grande do Sul. É o sétimo para este fim de semana. Um deles, o laranja, indica perigo de declínio de temperatura maior que 5ºC para maior parte do Estado e é válido até às 23h59 deste domingo (12). Ele abrange as regiões Sudoeste, Sudeste, Centro, Noroeste e Região Metropolitana.