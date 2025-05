Semana deve ser fria na Serra, mas sem chuva

Segundo a meteorologista Patrícia Cassoli, uma massa de ar frio de origem polar está atuando sobre o Rio Grande do Sul. Ela também afirma, que pelo menos para essa semana, não há expectativa de chuva para a Serra.

A segunda-feira será de tempo aberto, seco e frio. O sol vai predominar, mas a sensação vai permanecer bastante amena pela região, com máxima de 19ºC para Caxias do Sul e 16ºC para São José dos Ausentes , nos Campos de Cima da Serra.

A terça (13) será outro dia de sol e temperaturas baixas, principalmente durante a madrugada e o começo da manhã, mas sem risco para formação de geada. Nos Campos de Cima da Serra, as mínimas podem ser de 9ºC. Durante à tarde, as temperaturas permanecem mais amenas, e não passam dos 17ºC em São José dos Ausentes, e de 21ºC em Gramado.

A tendência para o restante da semana é de tempo firme e com predomínio de sol na região serrana. A quarta-feira (14) deve amanhecer com temperaturas mais baixas, mas sem geada, e à tarde seguem com sensação mais amena, e a máxima prevista é de 23ºC para Caxias.