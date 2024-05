O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois novos alertas para o Rio Grande do Sul. O aviso vermelho, indicativo de acumulado de chuva, começou no sábado (11) às 20h30min e abrange várias regiões do Estado até as 15h de hoje - Noroeste, Nordeste, Centro Ocidental e Oriental, Serra e Região Metropolitana de Porto Alegre.