O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu neste sábado (11) três alertas para o Rio Grande do Sul. O aviso laranja – de perigo de chuva intensa – vale para a maior parte do Estado, abrangendo as regiões Noroeste, Centro, Sudoeste, metropolitana de Porto Alegre, Sudeste, Nordeste e Serra. O aviso é válido até as 18h de domingo.