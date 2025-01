Vereador Juliano Valim (PSD) confirma a presença na base de apoio ao Governo Adiló na Câmara de Caxias do Sul

Após quatro anos se posicionando como independente na Câmara de Caxias, o vereador Juliano Valim (PSD) decidiu mudar a postura para os próximos anos. Questionado pela reportagem sobre a relação com o segundo Governo Adiló, respondeu que “estará com o Executivo”.

– Sobre essa questão, posso dizer que sempre terei autonomia para decidir sobre situações que forem de acordo com os meus valores e princípios. Temos uma boa relação e estaremos com o Executivo – confirma Valim.

O vereador não entrou em detalhes, mas a mudança pode ter sido ocasionada pelo partido estar em uma das cadeiras do primeiro escalão , com o presidente da sigla em Caxias e ex-candidato a vice-prefeito na chapa de Felipe Gremelmaier (MDB), Michel Pillonetto, que é secretário adjunto da pasta de Esporte e Lazer.

Já referente à nota publicada no Mirante de segunda-feira (13/1), a assessoria do partido Novo na Câmara, representada pela vereadora Sandra Bonetto, diz que não será nem oposição nem favorável ao atual Governo Adiló. Na nota encaminhada, a parlamentar se coloca como "independente". Com isso, Sandra será a única com esse posicionamento na Casa a partir de agora.